Giovane ucciso nel Napoletano | ragazzo di 17 anni in caserma

Un ragazzo di 17 anni, secondo quanto si apprende, è stato portato in caserma a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Potrebbe avere un ruolo nella vicenda dell'omicidio di Santo Romano, assassinato nella notte a San Sebastiano al Vesuvio. Al momento non ci sono fermati. Si attende che venga ascoltato dal Pm dei minorenni.

Un 21enne è stato colpito da due fendenti da una persona ancora sconosciuta alle forze dell'ordine mentre si trovava all'alba in zona Bonola a Milano. Fortunatamente non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Santo Romano, il ragazzo morto a San Sebastiano al Vesuvio, era un giovane calciatore e studente di Volla.Continua a leggere