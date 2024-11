Oasport.it - F1, arriva una multa per Leclerc: sanzione meno severa rispetto a Verstappen

Il “politicamente corretto” ormai dilaga anche in Formula Uno. La massima categoria del motorsport, infatti, ha dato ufficialmente il via, per mezzo del suo numero 1, Mohammed Ben Sulayem, ad una vera e propria campagna contro il linguaggio fuori dagli schemi, tra conferenze stampa e team radio. In poche parole i piloti d’ora in avanti dovranno fare attenzione sia alla pista, sia a come si esprimeranno. Dopo la primainflitta al campione del mondo Max, che aveva descritto in toni poco “oxfordiani” la sua Red Bull, ora èta la seconda. Questa volta a carico del ferrarista Charles. Il monegasco, infatti, si è reso protagonista di uno “scivolone” nel corso della conferenza stampa che aveva concluso il Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024.