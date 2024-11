Lopinionista.it - Elezioni regionali Umbria, Schlein (Pd) in tour elettorale no stop

ORVIETO – Mobilitazione ai massimi livelli del Pd per la campagnaper leindove fra due settimane la sindaca di Assisi Stefania Proietti tenta la “reconquista” del Governo dell’ex regione rossa sfidando in una competizione apertissima la Governatrice di centrodestra leghista Donatella Tesei. Oggi e domani a sostegno di Proietti batte a tappeto l’la segretaria Elly. Ilparte alle 11,30 da Orvieto per un primo incontro pubblico in largo Barzini, raggiungendo nel pomeriggio alle 14,30 Todi, all’ospedale di Pantalla. Domani insieme ae Proietti ad incontrare e chiedere il voto agli elettori umbri ci sarà anche il presidente del Pd Stefano Bonaccini. I tre la mattina sono attesi alle 11,30 a Terni in piazza Solferino e alle 13,30 a Foligno per un pranzo sociale al centro sportivo Corvia.