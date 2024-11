Liberoquotidiano.it - "Ecco quando verrà squalificato Jannik Sinner": piove la più drammatica delle conferme

Nubi nere all'orizzonte per, almeno secondo Dario Puppo. Nell'ultima puntata di Tennismania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport e condotta proprio da Puppo, si è parlato ovviamente del ragazzo di San Candido: il focus è stato sulla fase finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy e sulla "road to ATP Finals", il torneo che si disputerà a Torino. Tra gli argomenti principali è emerso il confronto trae Carlos Alcaraz, una rivalità che sembra già segnare il futuro del tennis. Ma si è parlato anche del caso-Clostebol, del ricorso della Wada e della possibilità chevenganel 2025. La nefasta previsione è arrivatasi parlava della situazione in classifica.