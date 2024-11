Linkiesta.it - Così l’opera di H.P. Lovecraft ha ridisegnato il nostro confronto con l’ignoto

Agli albori del XX secolo un misconosciuto autore statunitense – H.P.– scrisse delle storie diverse da tutto ciò che era stato precedentemente pubblicato. Come ha affermato Michel Houellebecq, quella diè fondamentalmente una “macchina” per sognare. Una macchina di una grandezza e di un’efficacia straordinarie. Nelle sue pagine non vi è nulla di distaccato o di discreto. L’impatto sulla coscienza dei lettori è di una brutalità selvaggia e spaventosa. Oggi i suoi sono considerati tra i più innovativi, intensi e influenti racconti fantastici mai messi su carta. I suoi orrori inenarrabili, le intelligenze aliene e le sue inedite creature popolano un ciclo narrativo comunemente noto come Ciclo di Cthulhu da una definizione di August Derleth.invece faceva riferimento alla sua cosmogonia come YogSothothery.