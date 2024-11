Ilgiorno.it - Busto Arsizio: lite per i soldi, tenta di bruciare vivo il fratello

, 2 novembre 2024 – L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini, messi sul chi vive da alcune urla lancinanti provenienti da un appartamento in una casa di via Sciacca. Un quarantenne è stato arrestato con l’accusa dito omicidio: avrebbe cercato di dare fuoco aldi 46 anni. Le telefonate L’allarme è scatto poco prima delle 20 di ieri, venerdì 1 novembre. Teatro di quello che sembra avere i contorni di un dramma familiare è un appartamento di via Sciacca, nella zona di confine verso i campi di Cascina Tangitt, nelle vicinanze di Lonate Pozzolo. Le telefonate segnalavano urla di dolore e richieste di aiuto provenienti dai locali occupati da due fratelli. Sul posto è arrivata una volante del commissariato cittadino, insieme ai soccorritori del 118 (un’ambulanza e un’automedica).