Gaeta.it - Aggressione e rapina a Milano: un teenager derubato in viale Stelvio

(Gaeta.it - sabato 2 novembre 2024) Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre,è stata teatro di un'in, nei pressi della nota discoteca Alcatraz, dove un ragazzo di appena 17 anni è stato avvicinato eda un gruppo di sei malviventi. Questo episodio, avvenuto poco dopo le tre del mattino, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella zona e ha messo in luce la crescente attività di bande di origine egiziana che operano in città. L'inSecondo quanto riferito dalla vittima, il giovane è stato accerchiato da un gruppo di sei persone, tutte di origini egiziane. Con modalità minacciose, i malviventi hanno strappato dal collo deluna collanina d'oro. L'atto di violenza si è consumato in un contesto di forte affluenza notturna, aggravando il senso di vulnerabilità tra i più giovani e i frequentatori della zona.