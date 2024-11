Movieplayer.it - Agatha All Along: gli ultimi episodi incantano il pubblico, boom di visualizzazioni

Allha ottenuto un numero altissimo diper i suoi duefinali.Allha ottenuto un'audience solida per i suoi duefinali. Dopo un giorno di streaming, l'o 8 ha ottenuto 4,6 milioni di, con un aumento del 48% rispetto alla prima, mentre l'o 9 ha registrato un aumento del 26% rispetto alla premiere, con 3,9 milioni di, secondo Disney. Disney, come Netflix, definisce lecome tempo totale di streaming diviso per il tempo di esecuzione. È probabile che il calo di spettatori del finale sia dovuto in parte al fatto che i duesono stati trasmessi su Disney+ in una sola volta.All