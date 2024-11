‘X Factor’, fuori Pablo Murphy: in 10 verso Piazza Plebiscito - (Adnkronos) – Con il secondo live di X Factor 2024 si può dire che la gara è pienamente nel vivo: Giorgia è a suo agio come conduttrice, al tavolo dei 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono sempre affiatati e sinceri l’uno con l’altro nel confronto, soprattutto gli artisti delle quattro squadre sfoderano tutte le loro carte per poter rimanere in gara. Alla fine, però, una nuova eliminazione ha colpito Pablo Murphy, secondo artista della squadra di Paola a lasciare il gruppo. Al di là della gara, tra l’opening gestito dalla padrona di casa Giorgia – emozionante e suggestiva con il suo nuovo singolo “Niente di male” – e l’ospite di puntata Gaia – che ha portato sul palco un medley delle sue hit “Dea saffica” e “Sesso e Samba” che ha fatto ballare l’X Factor Arena – anche la seconda notte di #XF2024 è stata uno spettacolo. Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com (Dailyshowmagazine.com - venerdì 1 novembre 2024)- (Adnkronos) – Con il secondo live di X Factor 2024 si può dire che la gara è pienamente nel vivo: Giorgia è a suo agio come conduttrice, al tavolo dei 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono sempre affiatati e sinceri l’uno con l’altro nel confronto, soprattutto gli artisti delle quattro squadre sfoderano tutte le loro carte per poter rimanere in gara. Alla fine, però, una nuova eliminazione ha colpito, secondo artista della squadra di Paola a lasciare il gruppo. Al di là della gara, tra l’opening gestito dalla padrona di casa Giorgia – emozionante e suggestiva con il suo nuovo singolo “Niente di male” – e l’ospite di puntata Gaia – che ha portato sul palco un medley delle sue hit “Dea saffica” e “Sesso e Samba” che ha fatto ballare l’X Factor Arena – anche la seconda notte di #XF2024 è stata uno spettacolo.

