riaperto ieri al traffico, in un solo Senso di marcia (dal centro verso il mare), Viale Marconi. Oltre alla riattivazione della circolazione per chi viene da Viale dei Partigiani e vuole raggiungere la Statale, sono stati realizzati 9 parcheggi bianchi (con disco orario), due posti riservati al carico e scarico e una zona dedicata ad un’area pedonale che aumenta di fatto lo spazio dell’attuale marciapiede presente a fianco dell’Auditorium Scavolini. Un assetto temporaneo, come spiega l’amministrazione comunale, che ha deciso di riaprire al passaggio delle auto, invece che creare una vera e propria piazza, come era stato ipotizzato nei progetti iniziali. Ilrestodelcarlino.it - Viale Marconi riaperto. Ecco la nuova versione. Senso unico e 9 posti auto Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Dopo lo spostamento del Bosco che Cammina, è statoieri al traffico, in un solodi marcia (dal centro verso il mare),. Oltre alla riattivazione della circolazione per chi viene dadei Partigiani e vuole raggiungere la Statale, sono stati realizzati 9 parcheggi bianchi (con disco orario), dueriservati al carico e scarico e una zona dedicata ad un’area pedonale che aumenta di fatto lo spazio dell’attuale marciapiede presente a fianco dell’Auditorium Scavolini. Un assetto temporaneo, come spiega l’amministrazione comunale, che ha deciso di riaprire al passaggio delle, invece che creare una vera e propria piazza, come era stato ipotizzato nei progetti iniziali.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:la nuova versione. Senso unico e 9 posti auto;riapre al traffico, senso unico verso il mare, nuove aree pedonali e parcheggi; Strade chiuse e limitazioni al traffico: il punto sulla viabilità; Sotto il Pup, sopra una zona tutta nuova.come sarà la futura piazza della Radio; Crollo in via Santa Maria in Gradi: "Riapertura della strada entro la prossima settimana"; Synlab e l’attacco hacker al sistema informatico: la riapertura dei punti prelievo; Approfondisci 🔍

Viale Marconi riaperto. Ecco la nuova versione. Senso unico e 9 posti auto

(ilrestodelcarlino.it)

Spostato il Bosco che cammina: ora si può andare dal centro verso il mare. Ma perché il Comune ha cambiato idea? Biancani: "Inutile un piazzale in cemento".

Il Bosco che cammina sta per partire. E viale Marconi riaprirà a senso unico

(msn.com)

Dopo lo spostamento del ‘Bosco che cammina’, programmato per la fine della prossima settimana, viale Marconi sarà riaperta al transito delle auto con viabilità modificata (diventerà a senso unico) e s ...

Ecco la mobilità dolce. Zona30 e nuove ciclabili. Si punta al collegamento viale Rozzi - Monticelli

(msn.com)

viale Indipendenza (fino alla rotonda della stazione), per un tratto di viale Marconi e su via III Ottobre (fino all’incrocio di via Napoli). Si tratta di un collegamento che dal ponte di Porta ...

Riaperto l’incrocio tra via Riva Reno e via San Felice, terminati i disagi?

(gazzettadibologna.it)

La strada verso una viabilità più sicura e ordinata sembra ancora lunga, soprattutto in considerazione dei numerosi cantieri ancora attivi in altre zone del centro.