Formiche.net - Vi spiego l’enigma del centro politico. L’analisi di Campati

Leggi tutto su Formiche.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Formiche.net: Sono frequenti i dibattiti sui tentativi di fondare un nuovo partito di. Il format è grossomodo consolidato: qualche servizio televisivo con la colonna sonora della celebre canzone di Franco Battiato, alcuni editoriali sui quotidiani che presentano posizioni contrapposte e, per finire, un convegno che vede coinvolti alcuni “moderati” pronti a firmare un appello per lanciare una nuova proposta politica. Un censimento riferito agli ultimi tre decenni registrerebbe decine di occasioni del genere e non è un caso che ciò avvenga. Infatti, per alcuni versi, siamo ancora intrappolati nei cortocircuiti causati dal collasso della Democrazia cristiana e, più in generale, del sistema dei partiti della cosiddetta Prima repubblica.