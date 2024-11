Valtur Brindisi: nuova doppia trasferta. Arletti: “Uniti per dare una svolta" - Brindisi - Per la terza volta in un mese, dall’inizio del campionato di Serie A2, la Valtur Brindisi sarà alle prese con un doppio turno esterno programmato all’interno del proprio calendario da sei partite in trasferta nelle prime nove giornate di regular season. La squadra biancoazzurra farà i Brindisireport.it - Valtur Brindisi: nuova doppia trasferta. Arletti: “Uniti per dare una svolta" Leggi tutto su Brindisireport.it (Brindisireport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Per la terza volta in un mese, dall’inizio del campionato di Serie A2, lasarà alle prese con un doppio turno esterno programmato all’interno del proprio calendario da sei partite innelle prime nove giornate di regular season. La squadra biancoazzurra farà i

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:trasferta. Arletti: “Uniti per dare una svolta";trasferta, a Cento e Cremona. Arletti: "Restare uniti per dare una svolta alla stagione";trasferta, a Cento e Cremona. Arletti: "Restare uniti per dare una svolta alla stagione"; LNP Serie A2 – Lacade in casa: 63-76, il derby è di Nardò;sconfigge nettamente Orzinuovi e si guadagna la finale del Memorial Pajetta;, ecco il calendario: esordio in casa contro Avellino, poitrasferta; Approfondisci 🔍

Nuova doppia trasferta, a Cento e Cremona. Arletti: “Restare uniti per dare una svolta alla stagione”

(brindisisera.it)

Per la terza volta in un mese, dall’inizio del campionato di Serie A2, la Valtur Brindisi sarà alle prese con un doppio turno esterno programmato all’interno del proprio calendario da sei partite in t ...

Crisi nera per la Valtur Brindisi: al PalaPentassuglia trionfa Nardò

(brindisisera.it)

A poco meno di una settimana dalla disastrosa rimonta di Rieti, la Valtur Brindisi apre le porte del PalaPentassuglia al Nardò per la gara che vale la settima giornata di Serie A2. Un derby pugliese c ...

Valtur Brindisi: promo a prezzo ridotto per il match contro Piacenza

(brundisium.net)

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 31 ottobre sono disponibili i biglietti per assistere alle prossime sfide casalinghe della Valtur Brindisi al PalaPentassu ...

Ivan Almeida è un nuovo giocatore della Valtur Brindisi

(basketworldlife.it)

Valtur Brindisi comunica di aver siglato un accordo valido per due mesi con l'atleta Ivan Almeida, ala classe 1989 originaria di Capo Verde con passaporto Home Italbasket Campionati Lega Basket Serie ...