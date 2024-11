impianto". "Il project – sottolinea l’assessore – è quindi una opportunità che, insieme al finanziamento del Pnrr, permetterà di rinnovare completamente l’impianto a vantaggio di tutti i nuotatori e le nuotatrici, e senza oneri per il Comune di Ravenna. Stiamo in queste settimane portando avanti un confronto sul piano gestionale, affinché, nella futura gestione, siano presenti anche le associazioni del nuoto ravennate. Ilrestodelcarlino.it - "Un nuovo impianto ’fai da te’?. Se l’avessimo saputo un po’ prima..." Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Preso atto dell’intervento delle associazioni sportive legate al nuoto, l’assessore giacomo Costantini (nella foto) ha contestualmente elaborato una replica: "La piscina comunale è arrivata a termine; un intervento strutturale era quanto mai auspicato e, su questo, abbiamo lavorato negli ultimi anni, raccogliendo anche le osservazioni dalle società natatorie che potessero migliorare prescrizioni e servizi dell’". "Il project – sottolinea l’assessore – è quindi una opportunità che, insieme al finanziamento del Pnrr, permetterà di rinnovare completamente l’a vantaggio di tutti i nuotatori e le nuotatrici, e senza oneri per il Comune di Ravenna. Stiamo in queste settimane portando avanti un confronto sul piano gestionale, affinché, nella futura gestione, siano presenti anche le associazioni del nuoto ravennate.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Fotovoltaico IKEA: conviene davvero?; In prova: kit fotovoltaico-da-te Beem Kit 420W; Energiada te, come ottenere i fondi per gli impianti fotovoltaici?; Bonus climatizzatori 2024: ecco come funziona; Energia “da te”, via alle domande: arrivano contributi per 5,7 miliardi; Energiada te, da oggi al via le domande per gli incentivi (contributi per 5,7 miliardi); Approfondisci 🔍

BeDimensional, nuovo impianto a Genova e nuovi investimenti

(startupbusiness.it)

BeDimensional inaugura il nuovo impianto di produzione di cristalli bidimensionali ... “Siamo agli albori di una nuova era nelle opportunità legate alle tecnologie green, che faranno leva sull’aumento ...

Mercedes, tecnologia rivoluzionaria nel nuovo impianto di riciclo delle batterie in Germania

(repubblica.it)

KUPPENHEIM – Il cerchio si chiude. Il nuovo impianto di riciclo batterie inaugurato dalla Mercedes nel suo sito produttivo di Kuppenheim, nel Sud della Germania, è in grado di recuperare oltre ...

Nuovo impianto eolico, Grassotti: "Scenario preoccupanti, uniti per difendere il nostro territorio"

(orvietonews.it)

"Esprimo la preoccupazione mia e dell'amministrazione comunale sul progetto per la realizzazione di un nuovo impianto eolico, l'avvio della cui procedura ci è stato formalmente comunicato da ...

Nuovo impianto eolico, Grassotti: “Scenario preoccupante, uniti per difendere il nostro territorio”

(tusciaup.com)

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può ...