Un eroe del soccorso: Massimiliano Galletti muore in Ucraina dopo un mese di coma

La storia di Massimiliano Galletti, un paramedico marchigiano di 59 anni, ha colpito profondamente l'Italia e il mondo. Galletti ha perso la vita dopo essere rimasto gravemente ferito da un colpo di granata a Kiev, dove prestava assistenza ai combattenti. Le parole di sua figlia, Aurora, risuonano come un tributo al coraggio e al sacrificio di un uomo che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri. La vicenda ha riacceso i riflettori sulla crisi umanitaria in Ucraina, nonché sull'impegno dei soccorritori italiani sul campo di battaglia.

Il tragico destino di Massimiliano Galletti

Massimiliano Galletti, originario di San Benedetto del Tronto, non era un combattente, ma un soccorritore impegnato in missioni umanitarie nella zona di conflitto ucraino.

È morto dopo un mese di coma Massimiliano Galletti, il 59enne originario di San Benedetto ... In questo momento che non ci sei, più che mai ho bisogno di te ma so che sei volato via da eroe, l’eroe ...

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 01 NOV - "Sei volato via da eroe per me e per tutte le persone che hai salvato in questi anni". Le parole della figlia Aurora sui social per ricordare Massimiliano G ...

Galletti è morto lunedì scorso all'ospedale di Kiev, probabilmente dopo un mese di coma, a seguito delle gravissime ferite riportate dalle schegge di una granata Ucciso da una scheggia dopo ...

Risolto il mistero di Massimiliano Galletti ... in una località non distante dalla capitale ucraina. Galletti, scrive il Resto del Carlino, non era un foreign fighter, ma si occupava di soccorrere le ...