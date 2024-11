Lanazione.it - Trasporta cellule per un trapianto, ma l’aereo è pieno: passeggera gli cede il posto. ‘Ha salvato una vita’

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - venerdì 1 novembre 2024)- Firenze, 1 novembre 2024 – Proprio in queste ore abbiamo raccontato la storia di una coppia spagnola che ha aiutato in modo decisivo un volontario del Nucleo operativo di protezione civile in missione per consegnare lenecessarie per undi midollo osseo nella Valencia devastata dall’alluvione. Un gesto di umanità che ha contribuito a salvare una vita. Oggi invece raccontiamo un’altra storia, che riguarda sempre un volontario del Nopc ma avvenuto molto più lontano. Anche in questo caso la missione aveva al centro il trasporto del “dono della vita”: il Nopc di Firenze, infatti, si occupa di logistica dei trapianti, vale a dire il trasporto dellenecessarie ai malati di leucemia in giro per il mondo, con il ritiro nella struttura sanitaria dove viene effettuato il prelievo e la consegna dove sarà effettuato il