Tragico incidente stradale a Tolentino: perde la vita Michele Giulietti, 51 anni

(Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Un graveha scosso la comunità di, in provincia di Macerata, la sera di ieri, quando un motociclista ha perso lain uno scontro con un’auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 20.45 e ha coinvolto un uomo di 51, originario di Ancona e residente a Macerata. Oltre alla vittima, un’altra persona è rimasta ferita, una ragazza di 14, che si trovava a bordo dello scooter insieme alla vittima. Dinamica dell’L’è avvenuto in via Sandro Pertini, proprio all’altezza dell’incrocio con la provinciale SP 53, in località Cisterna. Secondo le prime ricostruzioni, la Opel Corsa, condotta da un ragazzo di 26residente nella zona, avrebbe impattato frontalmente con lo scooter guidato da