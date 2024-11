Gaeta.it - Torna il Lisboa Film Festival: ecco cosa aspettarsi dalla 18a edizione

Dall'8 al 17 novembre, Lisbona si prepara a ospitare la 18/adel, noto come Leffest. Questa annuale rassegna cinematografica, fondata e diretta dal produttore e distributore Paulo Branco, è diventata un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema e cultura a livello mondiale. Con la partecipazione di illustri figure del settore, iloffre una piattaforma per scoprire opere significative e, spesso, inedite, creando momenti di incontro tra spettatori e artisti. L'anno scorso ha visto una massiccia affluenza di nomi del calibro di David Cronenberg e Thomas Vinterberg, confermando il prestigio dell'evento.