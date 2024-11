Thiago Motta non riesce ancora a spiccare il volo sulla panchina della Juventus, fermata anche dal Parma nell’ultimo turno infrasettimanale di campionato. Montero e Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itNon ride e anzi le cose vanno ancora peggio a Paolo Montero, nuovamente sconfitto con la Juve NextGen in casa dal Sorrento. I campani nel posticipo della 12° giornata si sono imposti a Biella grazie alla rete firmata nel finale da Di Francesco, lasciando mestamente all’ultimo posto in classifica i giovani bianconeri. Solo una vittoria finora nel torneo di Serie C per la seconda squadra della Juventus e sesta sconfitta consecutiva per i ragazzi di Montero che non vincono da dieci partite. Cammino horror finora per la Next Gen, che rischia seriamente la retrocessione con questo ruolino di marcia. Calciomercato.it - Thiago non ride, Montero piange: si decide per l’esonero alla Juventus Leggi tutto su Calciomercato.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calciomercato.it:Motta non riesce ancora a spiccare il volo sulla panchina della, fermata anche dal Parma nell’ultimo turno infrasettimanale di campionato.Motta (LaPresse) – Calciomercato.itNone anzi le cose vanno ancora peggio a Paolo, nuovamente sconfitto con la Juve NextGen in casa dal Sorrento. I campani nel posticipo della 12° giornata si sono imposti a Biella grazierete firmata nel finale da Di Francesco, lasciando mestamente all’ultimo posto in classifica i giovani bianconeri. Solo una vittoria finora nel torneo di Serie C per la seconda squadra dellae sesta sconfitta consecutiva per i ragazzi diche non vincono da dieci partite. Cammino horror finora per la Next Gen, che rischia seriamente la retrocessione con questo ruolino di marcia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:piange: si decide per l’esonero alla Juventus; Adzic e Rouhibastano alla Juventus Next Gen: sesta sconfitta consecutiva e ultimo posto in Serie C; Cosa ha detto Paolosu Felix Afena-Gyan e il riferimento aMotta; Le parole diMotta prima di Bologna-Juventus; Soulé svela: «Motta mi vedeva benissimo nei suoi piani. Juve?rimpiango nulla, ma;Motta lascia il Bologna, è ufficiale: «rinnoverà». L'allenatore ormai a un passo dalla Juventus; Approfondisci 🔍

Juventus Next Gen, Montero: "Ogni minimo errore o passo falso è punti: dobbiamo crescere"

(informazione.it)

Juventus Next Gen, Montero: 'Ogni minimo errore o passo falso è punti: dobbiamo crescere' Un momento davvero difficile per la Juventus Next Gen, caduta anche questa sera nella sfida contro il Sorrento ...

Adzic e Rouhi non bastano alla Juventus Next Gen: sesta sconfitta consecutiva e ultimo posto in Serie C

(informazione.it)

Montero schiera i due giocatori lanciati da Thiago Motta ma la Juventus Next Gen perde ancora, è sempre più ultima. Se la Juventus non ride, la Juventus Next Gen continua a piangere dopo la sconfitta ...

Thiago Motta ferma una domanda sulla Juve in conferenza: ha sentito qualcosa che non gli piace

(fanpage.it)

Una situazione però non gradita a Thiago che ha subito stoppato il suo interlocutore. Thiago Motta ferma la domanda di un giornalista prima di Juve-Parma, cosa è successo "Le giro una domanda ...

Thiago Motta non contento: “Non abbiamo attaccato”

(derbyderbyderby.it)

L'allenatore della Juventus, Thiago Motta, parla ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Cagliari. Non è contento l'italo-brasiliano, che vede una vittoria fatta, sfumare negli ultimi minuti.