Tendenze capelli lunghi | tagli caldi come scialli E sostenibili

Sono chiome accoglienti, dove rifugiarsi nei giorni più freddi e ventosi e piovosi dell'autunno inverno 2024. Le Tendenze capelli autunno inverno 2024 per capelli lunghi e lunghissimi mostrano infinite variazioni di dimensioni e pieghe. Con un unico denominatore: la confortevolezza che certi hairlook riescono a regalare. tagli confort, fungono da rifugio. Sopratutto quando, seguendo i molti trend del momento, si portano al naturale. Disordine e cresposità sono accessori da includere. Che possono rendere l'acconciatura più cool. Parola di sfilata e di backstage.

