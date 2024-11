Tabellone Atp Metz 2024: risultati e accoppiamenti - Il Tabellone principale e gli accoppiamenti dell’Atp 250 di Metz 2024, torneo in programma sul cemento indoor dal 3 al 9 novembre. Con tre posti per le ATP Finals ancora ufficialmente a disposizione, chi è ancora caccia aperta e i pretendenti si presentano a Metz alla ricerca di punti. Andrey Rublev è la prima testa di serie del Tabellone che vedrà al via anche Casper Ruud, mentre ha chiesto e ottenuto una wild card Grigor Dimitrov. In campo anche il nostro Lorenzo Soengo. Di seguito tutte le sfide del torneo, aggiornate turno dopo turno. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ilprincipale e glidell’Atp 250 di, torneo in programma sul cemento indoor dal 3 al 9 novembre. Con tre posti per le ATP Finals ancora ufficialmente a disposizione, chi è ancora caccia aperta e i pretendenti si presentano aalla ricerca di punti. Andrey Rublev è la prima testa di serie delche vedrà al via anche Casper Ruud, mentre ha chiesto e ottenuto una wild card Grigor Dimitrov. In campo anche il nostro Lorenzo Soengo. Di seguito tutte le sfide del torneo, aggiornate turno dopo turno.

