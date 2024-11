Ilrestodelcarlino.it - Tabaccheria truffata da finta operatrice

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Con la scusa di dover aggiornare il sistema di Lottomatica, in dotazione alla sua attività, unadella società avrebbe truffato un barinducendo il titolare a fare un versamento di quasi mille euro su una carta prepagata intestata alla presunta impostora. "Segua le istruzioni – le avrebbe detto la donna – e faccia in fretta". A cadere nella trappola è stato il proprietario del bardella frazione di Gallignano. A tendergli il tranello sarebbe stata una 23enne, di Napoli, finita a processo al tribunale di Ancona, davanti alla giudice Paola Moscaroli, per truffa. L’imputata, difesa dall’avvocato Elisa Gatto, il 29 dicembre di tre anni fa avrebbe telefonato al numero fisso dallapresentandosi come una dipendente della società Lottomatica con cui il tabacchi era convenzionato.