Verona, su proposta dell’assessore alle Strade Federico Benini, tre progetti di fattibilità tecnica, due dei quali riguardanti interventi di messa in sicurezza di piste ciclabili e guardrail e uno relativo a lavori di rifacimento Strade e Veronasera.it - Strade, guard rail, marciapiedi, piste ciclabili: lavori per 1 milione di euro a Verona Leggi tutto su Veronasera.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Veronasera.it: Sono stati approvati martedì dalla Giunta comunale di, su proposta dell’assessore alleFederico Benini, tre progetti di fattibilità tecnica, due dei quali rianti interventi di messa in sicurezza die uno relativo adi rifacimento

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, piste ciclabili: lavori per 1 milione di euro a Verona; Roma, restylingsulla Cassia per garantire la sicurezza dei pedoni;, ma anche parchi e guardrail: ecco il 'Piano asfalti 2024';: normativa e dimensioni delle barriere stradali; Brescia: tutto quello che c’è da sapere sul Piano Asfaltature dei prossimi mesi; PASTURO VIA CASERE: “NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE O PISTA DI BOB?”; Approfondisci 🔍

Messa in sicurezza di via Pirami a Jesolo: approvato il progetto

(nordest24.it)

JESOLO – Un importante intervento di messa in sicurezza di via Pirami è stato ufficializzato ieri sera durante la seduta del Consiglio comunale. Grazie all’approvazione di una variazione di bilancio, ...

Il video dei guard rail da brivido sulla strada del Lago di Como: “Sono in legno, mai fatta la manutenzione”

(comozero.it)

Da un nostro lettore, i dubbi sull’efficacia – se non proprio sullo svolgimento in sé – della manutenzione di Anas sui parapetti lungo la statale Regine del Lago di Como. Di seguito il messaggio e il ...

Sicurezza stradale, rapporto Dekra: «puntare su tecnologie e limiti»

(msn.com)

Garantire spazi di circolazione più sicuri e adottare un approccio integrato alla mobilità, che combini tecnologia, progettazione stradale e responsabilità individuale ...

Il Comune di Reggio Calabria “segue” ancora Claudio Baglioni: prosegue il rifacimento delle strade

(strettoweb.com)

“Strada facendo”, proseguono anche in Via San Pietro Argine Calopinace le attività di manutenzione straordinaria ...