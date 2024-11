Stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio. Il tempo standard per passare dagli intenti ai fatti è di circa 4 mesi, secondo un iter padroneggiato da un gruppo di lavoro diretto da Fabiano Michelini, arrivato in città nel 2022 e con alle spalle trascorsi di incarichi analoghi in altre zone d’Italia, compresa la Modena del post terremoto. Ilrestodelcarlino.it - Stazione unica appaltante. In tre anni 74 gare per 98 milioni di euro Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Quello che succede tra l’approvazione di un progetto da parte della giunta e il collocamento delle transenne del cantiere che porterà alla sua realizzazione (o all’avvio della fornitura di un servizio), gravita tra le scrivanie delladell’Unione dei Comuni Valle del Savio. Il tempo standard per passare dagli intenti ai fatti è di circa 4 mesi, secondo un iter padroneggiato da un gruppo di lavoro diretto da Fabiano Michelini, arrivato in città nel 2022 e con alle spalle trascorsi di incarichi analoghi in altre zone d’Italia, compresa la Modena del post terremoto.

Stazione unica appaltante. In tre anni 74 gare per 98 milioni di euro

Il bilancio presentato dal sindaco Lattuca e dal dirigente Michelini "Il nostro intento è la qualità, non quello di spendere il meno possibile".

In quasi tre anni 74 gare pubbliche per 98 milioni di euro senza ricorsi per la stazione appaltante dell’unione Cesena - Valle Savio

Dal 2022 al 2024 il lavoro della Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio è raddoppiato passando da 21 gare aggiudicate per ...

Gara non aggiudicata: la Stazione Appaltante deve fornire motivazioni valide

che non richiedeva un punteggio minimo per l’assegnazione e riguardava unicamente il comparto destinato alla ristorazione all'interno di un edificio destinato ad attività museali e culturali.

Provincia di Rieti e Prefettura, firmata convenzione per la Stazione Unica Appaltante

Si è tenuta il 28 ottobre presso la sede della Provincia di Rieti, la firma della convenzione tra la Provincia e la Prefettura di Rieti per l’attivazione della Stazione Unica Appaltante (SUA). Grazie ...