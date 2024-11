“Songs of a lost world”, esce il nuovo album dei Cure - LONDRA – The Cure pubblicano oggi il loro attesissimo nuovo album “Songs of a lost world” in tutto il mondo. Per festeggiare la pubblicazione del nuovo disco, i Cure si esibiranno in un grande show sold-out al Troxy di Londra, che si prepara già ad essere uno dei loro live più iconici. Il concerto sarà trasmesso in live stream su YouTube a questa pagina: ‘Show Of A lost world The Cure Live At Troxy’. “Songs of a lost world” è il 14° album in studio del gruppo e il primo da 16 anni a questa parte. Alcuni brani tratti dal disco sono stati cantati live per la prima volta durante il loro tour, “Shows of a lost world”, comprensivo di 90 date in 33 Paesi e che ha totalizzato oltre 1 milione e 300 mila spettatori. Lopinionista.it - “Songs of a lost world”, esce il nuovo album dei Cure Leggi tutto su Lopinionista.it (Lopinionista.it - venerdì 1 novembre 2024)- LONDRA – Thepubblicano oggi il loro attesissimoof a” in tutto il mondo. Per festeggiare la pubblicazione deldisco, isi esibiranno in un grande show sold-out al Troxy di Londra, che si prepara già ad essere uno dei loro live più iconici. Il concerto sarà trasmesso in live stream su YouTube a questa pagina: ‘Show Of ATheLive At Troxy’. “of a” è il 14°in studio del gruppo e il primo da 16 anni a questa parte. Alcuni brani tratti dal disco sono stati cantati live per la prima volta durante il loro tour, “Shows of a”, comprensivo di 90 date in 33 Paesi e che ha totalizzato oltre 1 milione e 300 mila spettatori.

Alone è la canzone che ha dato il via a tutto il progetto. È l’apertura sinfonica ed enfatica che detta la linea a tutto il disco: tappeti di tastiere e di pianoforte, e la voce di Robert Smith che ...

Il 1° novembre i The Cure tornano con il quattordicesimo album "Songs of a Lost World", dopo 16 anni di attesa, promettendo nuove sonorità e un legame rinnovato con i fan.

In occasione del lancio mondiale di Songs Of A Lost World, i Cure hanno suonato due concerti per la BBC, registrati il 30 ottobre, trasmessi il giorno successivo ed entrambi diffusi integralmente su Y ...