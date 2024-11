Gaeta.it - Rondissone sotto attacco: furti scatenano paura nella comunità del basso Canavese

Leggi tutto su Gaeta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter, un tranquillo comune del, ha visto la sua serenità interrotta da una serie diche hanno lasciato i residenti nell’ansia epreoccupazione. Questo brutto episodio risale alla serata del 26 ottobre, quando un’appello disperato è emerso dalle piattaforme social, portando all’attenzione collettiva l’incidente che ha colpito una casa in via XX Settembre. Un’auto rubata e case svaligiate hanno gettato nel panico i cittadini, costringendoli a riconsiderare la loro sicurezza personale e domestica. I dettagli del furto Il furto, che ha coinvolto non solo una Fiat Panda rubata ma anche due case svaligiate, è avvenutogli occhi delle telecamere di sorveglianza della zona. Nel video, ormai condiviso in modo virale, si vedono i ladri avvicinarsi aa bordo di un’auto Abarth.