Pugno duro dell'Atletico Madrid, 9 tifosi espulsi a vita - AGI - Nove tifosi banditi a vita dalle partite dell'Atletico Madrid per atti molto gravi e "incompatibili con i valori del club": è questa la drastica decisione assunta dai Colchoneros a conclusione delle indagini sui disordini e gli insulti razziali durante il derby contro il Real Madrid, durate circa un mese. Comportamenti che si erano ripetuti nella trasferta di Champions allo stadio Da Luz di Lisbona. L'Atletico Madrid ha decretato l'espulsione a vita di nove supporter che sono stati identificati come i principali protagonisti dei fatti che avevano causato per circa 20 minuti la sospensione della stracittadina del 29 settembre scorso, poi conclusa 1-1. Per quei fatti è stata decisa dalla Liga la chiusura parziale dello stadio Metropolitano per tre turni di campionato, oltre a una multa pari a circa 45.000 euro per l'Atletico. Agi.it - Pugno duro dell'Atletico Madrid, 9 tifosi espulsi a vita Leggi tutto su Agi.it (Agi.it - venerdì 1 novembre 2024)- AGI - Novebanditi adalle partiteper atti molto gravi e "incompatibili con i valori del club": è questa la drastica decisione assunta dai Colchoneros a conclusionee indagini sui disordini e gli insulti razziali durante il derby contro il Real, durate circa un mese. Comportamenti che si erano ripetuti nella trasferta di Champions allo stadio Da Luz di Lisbona. L'ha decretato l'one adi nove supporter che sono stati identificati come i principali protagonisti dei fatti che avevano causato per circa 20 minuti la sospensionea stracittadina del 29 settembre scorso, poi conclusa 1-1. Per quei fatti è stata decisa dalla Liga la chiusura parzialeo stadio Metropolitano per tre turni di campionato, oltre a una multa pari a circa 45.000 euro per l'

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dell', 9 tifosi espulsi a vita;, ferma condanna del club: banditi a vita nove tifosi;dell'contro i suoi tifosi: niente biglietti in curva per cinque trasferte; La decisione dell': niente biglietti delle prossime cinque trasferte per gli abbonati in Curva;dell'Atlético: bandito a vita un tifoso per lancio di oggetti; La proposta shock della Liga dopo gli incidenti nel derby di: sciogliere tutti i gruppi ultrà; Approfondisci 🔍

Pugno duro dell'Atletico Madrid, 9 tifosi espulsi a vita

(msn.com)

Sono ritenuti i responsabili dei disordini e degli insulti razziali che hanno causato 20 minuti di stop del derby contro il Real ...

Atletico Madrid, ferma condanna del club: banditi a vita nove tifosi

(derbyderbyderby.it)

Il club espelle a vita nove tifosi responsabili di atti razzisti a seguito di un’indagine avviata dopo il derby ...

L’Atletico fa piazza pulita tra i tifosi: espulsi a vita in nove dopo gli incidenti con il Real Madrid

(fanpage.it)

A un mese di distanza dagli incidenti avvenuti in occasione del derby tra Atletico e Real, il club biancorosso ha concluso le indagini insieme alle forze ...

Pugno duro dell'Atletico Madrid contro i suoi tifosi: niente biglietti in curva per cinque trasferte

(tuttomercatoweb.com)

Dopo le recenti sanzioni imposte all’Atletico Madrid, il club ha deciso di prendere misure drastiche nei confronti dei propri tifosi. Le sanzioni, che includono la chiusura della curva per tre ...