Più vicino il futuro della Multiutility toscana: “Il nuovo piano industriale a fine 2024” - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAl via i lavori per il nuovo piano industriale di Alia Multiutility. Durante la commissione ambiente, bilancio e controllo di Palazzo Vecchio, e come riportato da la Nazione, il presidente di Alia Multiutility Lorenzo Perra ha Firenzetoday.it - Più vicino il futuro della Multiutility toscana: “Il nuovo piano industriale a fine 2024” Leggi tutto su Firenzetoday.it (Firenzetoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAl via i lavori per ildi Alia. Durante la commissione ambiente, bilancio e controllo di Palazzo Vecchio, e come riportato da la Nazione, il presidente di AliaLorenzo Perra ha

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Piùildellatoscana: “Il nuovo piano industriale a fine 2024”; Ildella. Il nuovo piano entro gennaio. Arezzo e Siena si avvicinano;toscana, la linea dei sindaci dem: sì all'acqua, no alla Borsa, più Comuni; Ildella. Nuovo nome, tre ipotesi. Incognite sul vertice; Iren investe nel settore idrico per unpiù sostenibile; Agici e Accenture presentano il 24° Workshop dell'Osservatorio Utilities; Approfondisci 🔍

Il futuro della Multiutility. Il nuovo piano entro gennaio. Arezzo e Siena si avvicinano

(msn.com)

Il presidente Perra ieri in audizione in commissione a Palazzo Vecchio a Firenze "Già al lavoro per sbloccare gli investimenti senza quotazione in Borsa" .

Il futuro Multiutility. Tensione e polemiche . Spunta l’ipotesi Mazzei

(msn.com)

Voci ricorrenti su un cambio, non immediato, alla guida della holding. Mazzetti attacca e critica il Pd. Maioriello: "Il vento sta cambiando".

Multiutility toscana, la linea dei sindaci dem: sì all’acqua, no alla Borsa, più Comuni

(corrierefiorentino.corriere.it)

Approvato a larga maggioranza il documento Funaro-Bugetti-Mantellassi sul futuro del colosso multiservizi. Tomasi vota con loro ...

La Lega: "Sindaci sono per acqua fuori dalla Multiutility. Segretario Pd rappresenta solo Firenze, Prato ed Empoli"

(gonews.it)

“E' evidente che il dibattito sull'acqua, sul sistema idrico regionale - sul quale la Lega ha da un anno depositato una proposta di Legge pendente e fermo ...