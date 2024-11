Pescara: le perplessità della consigliera Simona Barba sugli affidi diretti e le consulenze comunali - Facebook WhatsApp Twitter La consigliera comunale Simona Barba, rappresentante di AVS – Radici in Comune, ha recentemente sollevato questioni importanti riguardanti le procedure di affido diretto e l’uso delle consulenze nel Comune di Pescara. Durante un intervento in Consiglio Comunale, Barba ha messo in evidenza pratiche che potrebbero compromettere la trasparenza e l’integrità dell’amministrazione pubblica, invitando a una riflessione collettiva sui procedimenti adottati. analisi degli affidi diretti e delle consulenze Nel suo discorso, la consigliera ha evidenziato la frequente invocazione dell’urgenza per giustificare l’adozione di affidi diretti. Questo metodo di gestione ha generato un acceso dibattito nelle commissioni consiliari, portando a interrogativi sulla mancanza di applicazione sistematica del principio di rotazione. Gaeta.it - Pescara: le perplessità della consigliera Simona Barba sugli affidi diretti e le consulenze comunali Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Lacomunale, rappresentante di AVS – Radici in Comune, ha recentemente sollevato questioni importanti riguardanti le procedure di affido diretto e l’uso dellenel Comune di. Durante un intervento in Consiglio Comunale,ha messo in evidenza pratiche che potrebbero compromettere la trasparenza e l’integrità dell’amministrazione pubblica, invitando a una riflessione collettiva sui procedimenti adottati. analisi deglie delleNel suo discorso, laha evidenziato la frequente invocazione dell’urgenza per giustificare l’adozione di. Questo metodo di gestione ha generato un acceso dibattito nelle commissioni consiliari, portando a interrogativi sulla mancanza di applicazione sistematica del principio di rotazione.

