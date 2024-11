Paura nel Salento. Auto prende fuoco in movimento, attimi terribili per mamma e figlia - Dopo l’episodio del finanziere salentino che ha salvato la vita ad una donna indiana, attimi di Paura nel Salento per quanto avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, sulla strada provinciale 19, nel tratto tra Monteroni e Porto Cesareo. Qui, un’Auto è stata avvolta dalle fiamme mentre era in marcia e al suo interno c’erano mamma e figlia. La conducente, ad un certo punto, ha cominciato a sentire un forte odore di benzina e, percependo il pericolo, ha prontamente accostato. Paura nel Salento, immediato l’intervento dei vigili del fuoco La donna ha fatto in tempo a scendere dall’Auto, insieme alla figlia, prima che la vettura fosse avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che hanno domato l’incendio rapidamente ed hanno messo in sicurezza l’area circostante. Leggi tutto su Dayitalianews.com (Dayitalianews.com - venerdì 1 novembre 2024)- Dopo l’episodio del finanziere salentino che ha salvato la vita ad una donna indiana,dinelper quanto avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, sulla strada provinciale 19, nel tratto tra Monteroni e Porto Cesareo. Qui, un’è stata avvolta dalle fiamme mentre era in marcia e al suo interno c’erano. La conducente, ad un certo punto, ha cominciato a sentire un forte odore di benzina e, percependo il pericolo, ha prontamente accostato.nel, immediato l’intervento dei vigili delLa donna ha fatto in tempo a scendere dall’, insieme alla, prima che la vettura fosse avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili deldel comando provinciale di Lecce che hanno domato l’incendio rapidamente ed hanno messo in sicurezza l’area circostante.

MONTERONI (Lecce) - Prima il forte odore di benzina, poi le fiamme che hanno avvolto la vettura mentre si trovava in auto assieme alla figlia.

