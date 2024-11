Lanazione.it - Pagani si assicura le prestazioni di Surace, ex centrale della Pontremolese

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: L’operazione in entrata concretizzata dal dittiFilattierese Angeloper la categoria e non solo assume tutte le sembianze di un autentico colpo-mercato. Il dirigente verdeoro ha arricchito la squadra di un prospetto di livello qual è l’exe Mulazzo Manuelche fino a poche stagioni fa giocava in coppia con il capitanoAndrea Filippi. "A Mulazzo –attacca il neo-verdeoro –, purtroppo e a malincuore, ho capito che non trovavo spazio nella rosa per scelte tecniche, nonostante il grande impegno e la passione che ho sempre messo. È stata una situazione difficile, perché desideravo un ritorno diverso e non ho mai avuto l’opportunità di contribuire, anche quando i risultati non arrivavano e alcuni compagni non erano al meglio delle loro condizioni fisiche".