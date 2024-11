Lapresse.it - Oristano, 58enne muore dopo fucilata all’addome durante una battuta di caccia

Leggi tutto su Lapresse.it

(Lapresse.it - venerdì 1 novembre 2024)- Untore di 58 anni è morto a Sedilo, in provincia diessere stato colpito da una, con una dinamica ancora da accertare, mentre era impegnato in unadial cinghiale. Vani i tentativi di rianimarlo da parte del 118: l’uomo è morto praticamente sul colpo, rendendo inutile l’intervento dell’elisoccorso che avrebbe dovuto portarlo in ospedale. Si indaga ora per risalire a chi ha sparato lafatale. Oggi, venerdì, era la primadial cinghiale della stagione.