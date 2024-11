Oristanio a CM | In Olanda per sbagliare e crescere Squadre B? Le opportunità bisogna crearsele da soli

soli diciotto anni è pur sempre difficile. Dopo aver Leggi tutto su Calciomercato.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calciomercato.com: Riavvolgendo il nastro, quella che oggi è stata evidentemente la scelta più giusta adiciotto anni è pur sempre difficile. Dopo aver

Oristanio a CM: “Messi il più grande della storia. A Venezia per il progetto, ecco il segreto del Cagliari di Ranieri”

Rimettersi in gioco e accettare la nuova sfida per recitare un ruolo da protagonista. Gaetano Oristanio ha scelto di sposare il progetto Venezia in estate, rifiutando.

Oristanio a CM: “Mi ispiro a Dybala. Lautaro e Calhanoglu i più forti. Calafiori eccezionale. Casadei è un top"

Ad un passo da quota 100 presenze tra i professionisti. Gaetano Oristanio si appresta a tagliare il traguardo a stretto giro, un nuova tappa di un percorso lungo.

Venezia, Oristanio: 'Consiglio a tutti di andare all'estero, il Volendam è stato fondamentale'

Gaetano Oristanio, trequartista del Venezia ... Una carriera fin qui particolare, con tanto di tappa all'estero, al Volendam, in Olanda. Un'avventura che gli è stata molto utile, stando alle parole ...