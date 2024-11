Nuoto, Coppa del Mondo 2024: Ceccon secondo a Singapore, sul podio anche Razzetti e Pilato - ItalNuoto ancora protagonista nella seconda delle tre giornate della tappa conclusiva della World Cup in vasca corta a Singapore. In una serata (sul fuso orario asiatico) che ha visto Leon Marchand siglare il nuovo record del Mondo nei 200 misti, arrivano quattro podi per i nostri portacolori. Il miglior piazzamento è quello di Thomas Ceccon, secondo nei 100 stile libero vinti dal cinese e campione olimpico Pan Zhanle – oro iridato a Doha 2024 – in 46?09. L’atleta veneto nuota un importante 46?25, con un super ultimo cinquanta in 23?99, che vale la quarta prestazione personale di sempre. Due podi portano invece la firma del solito Alberto Razzetti, terzo sia nei 200 misti fermando il cronometro a 1’52?99 che nei 200 farfalla chiusi in 1’51?96. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Italancora protagonista nella seconda delle tre giornate della tappa conclusiva della World Cup in vasca corta a. In una serata (sul fuso orario asiatico) che ha visto Leon Marchand siglare il nuovo record delnei 200 misti, arrivano quattro podi per i nostri portacolori. Il miglior piazzamento è quello di Thomasnei 100 stile libero vinti dal cinese e campione olimpico Pan Zhanle – oro iridato a Doha– in 46?09. L’atleta veneto nuota un importante 46?25, con un super ultimo cinquanta in 23?99, che vale la quarta prestazione personale di sempre. Due podi portano invece la firma del solito Alberto, terzo sia nei 200 misti fermando il cronometro a 1’52?99 che nei 200 farfalla chiusi in 1’51?96.

