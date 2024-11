Calciomercato.it - Non solo Fonseca, weekend d’esami per due ‘rossoneri’

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calciomercato.it: Sono diverse le panchine in bilico in Serie A. Il punto della situazione in vista del prossimo, che potrebbe essere davvero caldo E’ una Serie A senza esoneri quella che ha visto giocare ben dieci partite. Al momento, l’unico club che ha deciso di cambiare è stata la Roma, affidandosi a Ivan Juric al posto di Daniele De Rossi. Una scelta che non ha per nulla convinto, tanto che il croato continua ad essere in bilico. Nonper due(LaPresse) – Calciomercato.itDopo il turno infrasettimanale, però, si è tornati a mettere in discussione, altre panchine. Una certamente è quella di Paulo. Per il Milan nessun ultimatum per il portoghese, ma la classifica si sta facendo sempre più complicata e se sabato non dovesse arrivare una vittoria contro il Monza tutto si complicherebbe in maniera davvero pericolosa.