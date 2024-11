Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Che Banchero sarà dopo la pausa forzata per infortunio? Towns e Holmgren, due gronchi rosa

(Di venerdì 1 novembre 2024) Paoloinfortunato: era partito forte Starà fuori per almeno 15 giorni, purtroppo, per. Ma il “paesano” aveva iniziato con un discreto punto esclamativo la propria stagione NBA. Siamo in odore di consacrazione definitiva? Possibile, se rientra bene dallo stop. In settimana, nella vittoria contro Indiana, ha fatto in tempo a scrivere 50 punti, con 13 rimbalzi e 9 assist (da tre punti, però, un 3 su 9). L’ex Duke ha tanti punti nelle mani, ma anche voglia di servire i tagli dei compagni verso il ferro. È al suo meglio quando può attaccare il canestro in palleggio, perché ha un arresto e tiro da urlo (anche dalla media distanza), tratta bene la palla, e ha fisico per entrare, reggere i contatti e rimanere in equilibrio per la soluzione. Sa mettersi anche in post-basso per cercare la soluzione in turn-around-jumper.