MotoGP, non si corre a Valencia dopo l’alluvione era impensabile: ora si studiano alternative (Di venerdì 1 novembre 2024) Decisione ufficiale presa da Dorna e Firm: a Valencia non si disputerà l'ultimo GP dell'anno, impossibile davanti all'immane tragedia che ha colpito la Spagna. Adesso si stanno valutando alternative per chiudere il Motomondiale altrove. Fanpage.it - MotoGP, non si corre a Valencia dopo l’alluvione era impensabile: ora si studiano alternative Leggi tutto su Fanpage.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Decisione ufficiale presa da Dorna e Firm: anon si disputerà l'ultimo GP dell'anno, impossibile davanti all'immane tragedia che ha colpito la Spagna. Adesso si stanno valutandoper chiudere il Motomondiale altrove.

(fanpage.it)

(msn.com)

(moto.it)

(ilfattonisseno.it)

(Adnkronos) – Dopo le alluvioni a Valencia, con oltre 200 morti, la MotoGp si interroga sull'opportunità di correre nel weekend 15-17 novembre nell'ultimo Gp del 2024. A Valencia, con ogni probabilità ...