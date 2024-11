Gaeta.it - Moto rubata ritrovata in periferia ad Arzano: restituite al legittimo proprietario

(Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter In un’operazione di controllo del territorio, la polizia locale diha recuperato una, celata tra le erbacce di un terreno abbandonato. L’episodio, avvenuto ieri, evidenzia l’importanza dei controlli mirati e della vigilanza nella lotta al crimine nella zona. I dettagli emersi dalle indagini offrono un quadro preciso riguardo l’utilizzo dellerubate da parte di malviventi per commettere crimini. Ritrovamento dellaLa polizia locale di, sotto la direzione del comandante Biagio Chiariello, ha individuato unciclo sospetto in un’area periferica della città. Gli agenti, attenti ai segnali di attività illecite, si sono avvicinati al veicolo, notando che era nascosto tra la folta vegetazione di un terreno incolto.