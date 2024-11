Monster Hunter Wilds, L’Open Beta irrompe su Steam superando i 450.000 giocatori contemporanei - La Open Beta di Monster Hunter Wilds ha debuttato su Steam registrando dei numeri sostanzialmente straordinari, superando addirittura i 450.000 giocatori in contemporanea sul noto store digitale di Valve. Affidandoci come sempre a SteamDB scopriamo che questa versione di test di Wilds ha raggiunto un picco di utenti in contemporanea di 463.798 su Steam, un risultato francamente incredibile e che potrebbe persino migliorare con il weekend ormai imminente. Facendo un paragone diretto con gli altri capitoli della serie di Capcom, le versioni complete di Monster Hunter World ed Iceborne (e quindi di conseguenza a pagamento) hanno realizzato un record di 335.000 giocatori in contemporanea su Steam, mentre Rise e Sunbreak si sono fermati a 231.360 utenti contemporanei sullo store digitale per Personal Computer. Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, L’Open Beta irrompe su Steam superando i 450.000 giocatori contemporanei Leggi tutto su Game-experience.it (Game-experience.it - venerdì 1 novembre 2024)- La Opendiha debuttato suregistrando dei numeri sostanzialmente straordinari,addirittura i 450.000in contemporanea sul noto store digitale di Valve. Affidandoci come sempre aDB scopriamo che questa versione di test diha raggiunto un picco di utenti in contemporanea di 463.798 su, un risultato francamente incredibile e che potrebbe persino migliorare con il weekend ormai imminente. Facendo un paragone diretto con gli altri capitoli della serie di Capcom, le versioni complete diWorld ed Iceborne (e quindi di conseguenza a pagamento) hanno realizzato un record di 335.000in contemporanea su, mentre Rise e Sunbreak si sono fermati a 231.360 utentisullo store digitale per Personal Computer.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: è iniziata l’Beta su console e PC; Labeta diè disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus;: 457.000 giocatori per la Beta su Steam, è già un successo!;: Capcom aggiunge a sorpresa nuove ricompense gratis per la Beta; Da oggi potete scaricare la prova gratis in anteprima dibeta in arrivo, ecco quando potrete giocarci; Approfondisci 🔍

La beta di Monster Hunter Wilds su Steam supera i 450.000 utenti connessi, meglio di World e Rise

(msn.com)

C'è sicuramente grande attesa per Monster Hunter Wilds e di fatto è uno dei giochi più attesi del 2025, ma il numero di giocatori contemporanei su Steam registrato con l'open beta sta superando ogni a ...

La beta di Monster Hunter Wilds su…"

(informazione.it)

Capcom lancerà una open beta di Monster Hunter Wilds a fine ottobre, offrendo così ai giocatori l'opportunità di provare il nuovo capitolo della serie prima del suo… Leggi ...

Volete provare Monster Hunter Wilds? L'Open Beta ha inizio e vi aspetta!

(msn.com)

Il nuovo Monster Hunter è già disponibile in prova per gli abbonati a PlayStation Plus, e dal primo novembre si allarga a un pubblico ancora più vasto.

Monster Hunter Wilds: 457.000 giocatori per la Beta su Steam, è già un successo!

(hdblog.it)

L’Open Beta Test di Monster Hunter Wilds ha registrato un successo immediato, attirando in poche ore oltre 457.000 giocatori simultanei su Steam. Questo risultato ha rapidamente messo in evidenza l’hy ...