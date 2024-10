Ilgiorno.it - Molestie sessuali alla Bocconi di Milano, tre studentesse vittime di uno stalker seriale: “Vivo nel terrore”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it:– Una delle giovaniha accettato in via confidenziale di riferire quello che ha vissuto, ma ha chiesto che il “suo scritto” non fosse condiviso con nessuno e che non venissero divulgate le sue generalità: “neldi possibili rappresaglie”. Un’altra ha preferito non essere coinvolta, pur avendo segnalato “comportamenti molesti e violenti”. La terza, che avrebbe patito una persecuzione, ha autorizzato l’università a utilizzare la sua relazione, aggiungendo che avrebbe sporto anche querela alle forze dell’ordine. Sono le tre presuntedi uno studente straniero che nel 2022 frequentava il primo anno di “European business and social law”e che avrebbe agito anche all’interno del Campus universitario: poco meno di un anno fa, è stato bandito per tre anni dal polo accademico.