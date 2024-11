Milan l’attenzione è rivolta alla sfida di sabato sera con il Monza. E da Milanello arrivano notizie positive per mister Paulo Fonseca in merito ai possibili recuperi dall’infermeria per il match con i brianzoli. In vista del match di sabato, infatti, Paulo Fonseca avrà a disposizione Davide Calabria e Luka Jovic. Ma non solo: ci sono notizie positive anche in merito alle condizioni di Tammy Abraham, nelle ultime partite fermato dall’infortunio alla spalla rimediato contro l’Udinese. Davide Calabria ha definitivamente superato il problema muscolare che lo ha frenato di recente mentre Abraham ha svolto parte dell’allenamento odierno in gruppo prima di essere sottoposto a differenziato e terapie. .com - Milan, tornano Calabria e Jovic Leggi tutto su .com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰.com: (Adnkronos) – Smaltita la delusione per la sconfitta interna con il Napoli, in casal’attenzione è rivolta alla sfida di sabato sera con il Monza. E daello arrivano notizie positive per mister Paulo Fonseca in merito ai possibili recuperi dall’infermeria per il match con i brianzoli. In vista del match di sabato, infatti, Paulo Fonseca avrà a disposizione Davidee Luka. Ma non solo: ci sono notizie positive anche in merito alle condizioni di Tammy Abraham, nelle ultime partite fermato dall’infortunio alla spalla rimediato contro l’Udinese. Davideha definitivamente superato il problema muscolare che lo ha frenato di recente mentre Abraham ha svolto parte dell’allenamento odierno in gruppo prima di essere sottoposto a differenziato e terapie.

Milan, tornano Calabria e Jovic

