Meraviglie della natura: Sondrio Festival le esalta

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Programma XXL per la manifestazione-contenitore che in due intensissimi fine settimana – da venerdì 15 a domenica 17 novembre e da giovedì 21 a domenica 24 – laureerà il capoluogo per la trentottesima volta capitale. Tutto è pronto per, la Mostra internazionale dei documentari sui Parchi: sette giornate per un monte ore di intrattenimento cresciuto a dismisura e la novità delle proiezioni dei documentari in concorso anche il pomeriggio al cinema Excelsior. Una cinquantina gli appuntamenti in programma che si aggiungono ai 16 documentari in concorso. Da non perdere le esposizioni: dalla mostra diffusa sui cavalieri delle nevi di Donato Savin a quella sui felini con esemplari a grandezzale.è atteso anche per le Conversazioni che anticipano la proiezione dei documentari.