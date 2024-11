Macaria 2024, Terrasini capitale della pasta siciliana e dei grani autoctoni - Grande successo per la prima serata di Macaria, il festival dedicato alla pasta, giunto alla sua quinta edizione e che si è svolto il 30 ottobre sul lungomare Peppino Impastato a Terrasini. Macaria 2024 è un tributo alla pasta siciliana e a chi, con passione e dedizione, mantiene viva questa Palermotoday.it - Macaria 2024, Terrasini capitale della pasta siciliana e dei grani autoctoni Leggi tutto su Palermotoday.it (Palermotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Grande successo per la prima serata di, il festival dedicato alla, giunto alla sua quinta edizione e che si è svolto il 30 ottobre sul lungomare Peppino Imto aè un tributo allae a chi, con passione e dedizione, mantiene viva questa

Organizzato da Sevenapp Srl e dall’Associazione Bica, Macaria 2024 gode del sostegno di prestigiose istituzioni, tra cui il Comune di Terrasini, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello ...

Macaria 2024 gode del sostegno di prestigiose istituzioni, tra cui il Comune di Terrasini, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e l’Assessorato ...

