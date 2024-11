Davidemaggio.it - L’eterna Roma accende la passione ‘Beautiful’ tra Hope e Thomas

Leggi tutto su Davidemaggio.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Fuga nella ‘città eterna’ per i protagonisti di Beautiful. Negli episodi della soap in onda su Canale 5 a partire dal 9 novembre, i componenti della Forrester Creations arriveranno infatti aper un viaggio di lavoro. Trasferta che sarà destinare a cambiare gli equilibri di una coppia ed influenzerà i prossimi mesi di programmazione della produzione CBS. Beautiful a: le anticipazioni In primis, è bene ricordare che non è la prima volta che alcune puntate di Beautiful vengono girate in Italia. Si tratta della quinta trasferta della soap: la prima ha avuto come location il lago di Como nel 1997, mentre la seconda ha potuto contare sullantica Venezia nel 1999. Nel 2002 è stata poi la volta di Portofino, mentre la Puglia è stata protagonista nel 2012.