Ilgiorno.it - Lazio devastante, manita contro il Como

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Troppo forte laper il, che compie la sua peggior prestazione della stagione, prendendo cinque reti dai biancocelesti. Il problema degli azzurri è proprio a livello difensivo che in questa partita, non hanno neanche mostrato, il solito bel gioco. Causa infortuni muscolari vari Fabregas è costretto a sostituire Van Der Brent sulla destra con Goldaniga e tutta la mediana con Mazzitelli e Braunoder, al posto di Sergi e Perrone bloccatosi all’ ultimo momento. Lava a caccia del pallone fin dai primi minuti, ilordinato con il suo tiki taka, fabregassiano riesce sempre nel disimpegno. Il primo tiro è di Castellanos, centrale, che Audero blocca senza fatica, all’ 8’. Le due squadre con uno modulo speculare non riescono a trovare spazi offensivi e la partita è noiosa. Laci prova ancora, con Castellanos che tira ancora da fuori, Audero in tuffo mette in angolo.