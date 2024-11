In nove mesi multe per 13 milioni di euro

mesi,se i proventi per le sanzioni amministrative e per violazioni al codice della strada comminate dalla Polizia Locale sassolese cresceranno ancora rispetto al 2023, ma un’idea ci se la può fare. Grazie al dato di fine settembre, che fissa l’accertato totale a poco più di 1,3 milioni di euro, comunque in media con il dato di tutto il 2023, che era stato di 1,7 milioni di euro. Vedremo: detto che entrambi i dati non sono quanto viene incassato, dal momento che non si tiene conto degli ‘sconti’ garantiti a chi paga in tempi brevi ma solo agli importi dei verbali, resta da registrare come il dato di questi primi mesi dell’anno sia la proiezione ovvia di quanto già accertato nel corso dei primi due trimestri dell’anno, ovvero poco più di 400mila euro. Ilrestodelcarlino.it - In nove mesi multe per 1,3 milioni di euro Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Difficile capire oggi che a fine anno mancano due,se i proventi per le sanzioni amministrative e per violazioni al codice della strada comminate dalla Polizia Locale sassolese cresceranno ancora rispetto al 2023, ma un’idea ci se la può fare. Grazie al dato di fine settembre, che fissa l’accertato totale a poco più di 1,3di, comunque in media con il dato di tutto il 2023, che era stato di 1,7di. Vedremo: detto che entrambi i dati non sono quanto viene incassato, dal momento che non si tiene conto degli ‘sconti’ garantiti a chi paga in tempi brevi ma solo agli importi dei verbali, resta da registrare come il dato di questi primidell’anno sia la proiezione ovvia di quanto già accertato nel corso dei primi due trimestri dell’anno, ovvero poco più di 400mila

Sassuolo, i dati forniti dalla polizia locale confermano per ora il trend di crescita delle sanzioni. Nel 2023 si arrivò alla bellezza 1,7 milioni ...

La Russia ha multato Google per aver rimosso da YouTube alcuni canali statali e filo-governativi. La cifra però supera il Pil mondiale.

Un milione di euro di multe nei primi nove mesi dell’anno per violazioni al codice della Strada a Lissone. Chi parla di Polizia locale assente, viene smentito direttamente da questi numeri resi noti ...

13.41 del Codice dei reati amministrativi per aver rimosso ... sottolineando che la sentenza stabilisce che se la multa non viene pagata entro nove mesi, raddoppia ogni giorno successivo e non c'è ...