rispettare i requisiti'' dice la Federazione Nazionale Ordini delle professioni infermieristiche Imolaoggi.it - In arrivo 10mila infermieri dall’India, Fnopi: “rispettare i requisiti” Leggi tutto su Imolaoggi.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Imolaoggi.it: ''bisogna'' dice la Federazione Nazionale Ordini delle professionistiche

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Il governo vuole fare arrivare in Italia 10mila infermieri indiani

(ilpost.it)

Per sopperire alla cronica mancanza di personale sanitario nelle strutture: ne ha parlato il ministro Schillaci ...

In arrivo in Italia dall'India 10mila infermieri, Schillaci: "La formazione professionale? Buona"

(informazione.it)

Circa 10mila infermieri potrebbero presto arrivare dall'India a compensare la carenza ormai strutturale di personale negli ospedali italiani. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci ...

Schillaci: In arrivo 10mila infermieri dall’India

(nurse24.it)

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato che verranno reclutati circa 10mila infermieri dall'India.

In Italia pochi infermieri, Schillaci: “Pronti in 10mila dall’India”

(catania.liveuniversity.it)

In Italia c'è carenza di infermieri. Continua il progetto per reperire risorse dai paesi esteri. In arrivo 10mila infermieri dall'India.