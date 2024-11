Lanazione.it - "Il festival più ricco e interessante di sempre"

Sipario calato sull'edizione numero venti del Mauro Bolognini Film– fatta eccezione per una piccola appendice, la mostra "Un marchese al cinema" che prosegue fino al 10 novembre nella Serra Winter Garden del Centro Mati di via Bonellina – e come da tradizione per un'edizione che si chiude, si apre invece il tempo di un bilancio. Che sa di festa, come commenta Roberto Cadonici, presidente del Centro Mauro Bolognini di Pistoia. "Credo di poter definire questa edizione la più ricca di, nonché la più. Gli eventi sono stati tutti riuscitissimi e il back che ci è arrivato lo ha confermato. A partire dalla presentazione del libretto dedicato ad Antonio Altoviti edito da Compagnia dei Santi Bevitori, cui era dedicata anche la stessa mostra – illustra Cadonici –, appuntamenti questi che ci hanno permesso di divulgare la conoscenza di un personaggio a molti ignoto.