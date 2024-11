Piperspettacoloitaliano.it - I Cesaroni repliche su Cine 34: orario e quando rivederli in tv

Leggi tutto su Piperspettacoloitaliano.it

(Piperspettacoloitaliano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Isu34, aspettando la nuova stagione La lieta notizia del ritorno deiè stata già data, ma il pubblico non è mai sazio e non perde un momento per rivedere tutti gli episodi delle 6 stagioni. Accade spesso nei canali alternativi, soprattutto in estate, ma ora tocca a un’insolita rete. Ebbene sì, ci sono ledeisu34. Le avventure di Giulio, Lucia e della famiglia della Garbatella vanno in onda in chiaro su un’altra rete Mediaset. Ecco gli orari e la programmazione.34 che canale è Il canale di34, spesso utilizzato per la trasmissione di film comici e drammatici, di ieri e di oggi, rigorosamente delma italiano, viene occupato per la prima volta da una fiction. Dovete sintonizzarvi proprio sul canale numero 34, presente anche su Mediaset Infinity.