Isaechia.it - Grande Fratello, Marina La Rosa punge Shaila Gatta e Beatrice Luzzi: “Ecco cosa penso davvero di loro”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Isaechia.it: Nelle prossime settimane prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione de La Talpa, completamente rinnovata rispetto al passato, a cominciare dalla conduzione, che sarà affidata per la prima volta a Diletta Leotta. Tra coche si metteranno in gioco nel nuovo reality di Canale 5 ci sarà ancheLa, la quale intervistata dal settimanale Chi ha parlato di questa nuova esperienza, ma ha anche commentato l’attuale edizione del Gf e ha ricordato il marchio di “morta”, che l’ha accompagnata per anni facendola soffrire: La gente mi vedeva in modo diverso da come mi percepissi. Essere chiamatamorta con fare dispregiativo in televisione, per strada, al cinema, nei locali, non è stato facile. C’erano volte in cui non riuscivo a uscire da casa. Perché questa dissonanza ha creato una rottura ed è lì che ho avuto degli attacchi di panico e mi sono rivolta a uno psicologo.