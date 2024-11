Nerdpool.it - Gli Anelli del Potere: nuova teoria su chi sia Theo per davvero!

(Nerdpool.it - venerdì 1 novembre 2024)- Da quando è apparso nel primo episodio di The Lord of the Rings: The Rings of Power su Prime Video,(Tyroe Muhafidin) è stato oggetto di accese discussioni, con molti fan che si chiedono perché un personaggio non presente nel lore di Tolkien abbia un ruolo apparentemente così importante nella serie. Nel corso del suo arco narrativo, sono emerse diverse teorie sul futuro di, molte delle quali hanno perso credibilità man mano che il suo personaggio si evolveva. Dopo cheha scoperto l’elsa misteriosa della spada collegata al Signore Oscuro (Charlie Vickers), i fan hanno speculato su una connessione importante con Sauron. Durante il suo viaggio, molti hanno ipotizzato che questo legame con Sauron potesse preannunciare chediventasse un Nazgûl (forse il Re Stregone di Angmar) o la Bocca di Sauron.